وزارة الدفاع البريطانية: مقتل 7 مدنيين أفغان قرب مطار كابل

قال الجيش البريطاني إن سبعة مدنيين أفغان قتلوا من بين حشد قرب مطار كابل الدولي، وسط فوضى الفارين من سيطرة طالبان على البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع البريطانية الأحد، بأن "الظروف على الأرض لا تزال صعبة للغاية، ولكننا نبذل قصارى جهدنا للتحكم في الوضع بسلامة وأمان قدر الإمكان".

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والمطار هو الوجهة المحورية لآلاف الأشخاص الذين يحاولون الفرار من حركة طالبان، التي اجتاحت كابول قبل أسبوع في هجوم خاطف استولت به على البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية وحركة "طالبان" أعلنت أمس السبت، أن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابل

وأقر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، بأن القوات الأمريكية في مطار كابل أطلقت الليل الماضي رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود، لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات.

كما أكد مسؤول في الناتو في وقت سابق إصابة 17 شخصا على الأقل جراء واقعة تدافع حصلت عند إحدى بوابات مطار كابل.

المصدر: أسوشيتيد برس