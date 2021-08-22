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وسائل إعلام: إغلاق مطار كابل ليومين

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وسائل إعلام: إغلاق مطار كابل ليومين
Reuters
تراكم الأفغان بالقرب من مطار كابل، 21 أغسطس 2021
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بإغلاق مطار كابل لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه.

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وزارة الدفاع البريطانية: مقتل 7 مدنيين أفغان قرب مطار كابل
وزارة الدفاع البريطانية: مقتل 7 مدنيين أفغان قرب مطار كابل

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن تصريح لحركة طالبان أن الحركة ستسهل عملية الخروج من المطار في الساعات القريبة القادمة.

ويقتحم الراغبون في مغادرة أفغانستان المطار على خلفية الأنباء المتوفرة لدى العسكريين الأمريكيين حول وجود تهديد "محتمل" للمطار من جانب داعش.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أفغان قتلوا جراء التدافع الشديد والإزدحام في مطار كابل.

المصدر: نوفوستي

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