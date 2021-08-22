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"فيديو مؤثر" لأفغانية شابة تتوسل جنودا أمريكيين

أخبار العالم

Reuters
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه شابة أفغانية تتوسل جنودا أمريكيين لمساعدتها هي وعائلتها على الفرار من حكم طالبان في أفغانستان.

وبحسب موقع "نيوزويك" الأمريكي نشرت الصحفية الإيرانية، الناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، مقطع فيديو، لفتاة شابة أفغانية تقف وراء سياج سلكي شائك وتستغيث بجنود أمريكيين قائلة: "أنتم عائلتنا. أرجوكم ساعدونا".

في حين أن هوية الشابة وعلاقاتها بالجيش الأمريكي لا تزال غير معروفة، ولكن يأسها يعكس حالة آلاف الأفغان الذين هرعوا نحو مدرج مطار كابل يوم الاثنين، بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وأبدت علي نجاد، التي تنتقد المعاملة السيئة للنساء في ذلك البلد، رفضها لموقف الجنود الأمريكان هذا، في تغريدة مصاحبة للفيديو.

وكتبت: "هذه الشابة الأفغانية تتوسل جنديا أمريكيًا في المطار لإنقاذها..هذا يحطم قلبي لأنني أعلم أن الحكومة الأمريكية أعطتهم الأمل، لكنها الآن تتركهم وحدهم ويائسين، وهذا ما يسمى بالخيانة".

وذكرت تقارير سابقة لمجلة نيوزويك تفاصيل قصص عن أفراد في الجيش الأمريكي واعتمادهم على المترجمين المحليين الأفغان. وذكر بعض المحللين أن الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة "سيتم تعقبهم وقتلهم" من قبل طالبان.

المصدر: .newsweek.com

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