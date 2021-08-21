شرطة المرور الإيرانية تنفي أنباء تسريب بيانات ملايين السائقين

نفت شرطة المرور الإيرانية، اليوم السبت، صحة الأنباء التي تحدثت عن تسريب بيانات ملايين السائقين وأصحاب السيارات في إيران.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن "احترام خصوصية ومعلومات المواطنين مبدأ لا ينبغي للناس أن يقلقوا بشأنه، وحتى الآن لم يتم تسريب أي جزء من هذه البيانات".

يذكر أن قراصنة مجهولين ادعوا قبل ساعات أنهم تسللوا إلى قاعدة بيانات شرطة المرور واستحوذوا على معلومات ملايين المواطنين الإيرانيين.

المصدر: RT