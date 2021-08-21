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إندونيسيا تنقل بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى باكستان

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إندونيسيا تنقل بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى باكستان
Reuters
العاصمة الإندونيسية- جاكرتا
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قالت ريتنو مرسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، إن بلادها نقلت بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى باكستان، بعد أن أجلت قواتها الجوية العشرات في أعقاب استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وقالت ريتنو في تصريحات تلفزيونية في مطار حليم العسكري في جاكرتا: " بعثتنا الدبلوماسية في كابل ستقوم بمهامها مؤقتا من إسلام أباد. وكانت الخطة المبدئية تقضي بمواصلة بعثتنا الدبلوماسية في كابل بفريق صغير، لكنها تغيرت بسبب التطور الجديد". 

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ودعت ريتنو إلى "عملية سياسية شاملة يقودها الأفغان" لإحلال السلام والاستقرار في البلاد، ودعم حقوق المرأة.

وقالت إن أربعة دبلوماسيين إندونيسيين في البعثة التي مقرها باكستان سيقيمون الوضع في أفغانستان يوميا لتحديد الخطوات التالية.

وعمت الفوضى مطار كابل في الأيام الأخيرة، مع محاولة آلاف الأفغان باستماتة الفرار من البلاد، في الوقت الذي كان يسعى فيه أيضا أشخاص من دول أخرى إلى المغادرة، بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من أفغانستان.

المصدر: رويترز

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