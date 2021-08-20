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حلف الأطلسي: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد

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حلف الأطلسي: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد
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أبلغ مسؤول بحلف شمال الأطلسي بأن أكثر من 18 ألفا قد أُجلوا من مطار كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم الأحد الماضي.

وأضاف المسؤول لرويترز إن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار من البلاد.

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إلى ذلك أفاد مسؤول من حركة طالبان أمس الخميس بالعمل على تسهيل ممر آمن نحو المطار، ليس للأجانب فحسب، ولكن للأفغان أيضا، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول إن حركة طالبان الأفغانية "تفي بوعدها" من خلال تقديم دعمها الكامل للقوى الأجنبية في إجلاء مواطنيها من مطار كابل.

وتابع قائلا: "نحن نسهل العبور الآمن ليس فقط للأجانب، ولكن أيضا للأفغان.. نحن نمنع أي شكل من أشكال الاشتباك اللفظي العنيف والعنف في المطار بين الأفغان والأجانب وأعضاء طالبان".

المصدر: رويترز

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