روسيا تبدي استعدادها لمساعدة دول أخرى في إجلاء مواطنين أفغان من كابل

عرضت روسيا على دول أخرى مساعدتها في إجلاء مواطنين أفغان من كابل، بعد سيطرة حركة "طالبان" على المدينة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: "بهدف منع تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، نحن مستعدون لتقديم خدمات الطيران المدني الروسي لضمان نقل أي عدد من المواطنين الأفغان منهم نساء وأطفال إلى أي دول أجنبية ستبدي اهتمامها باستقبالهم وإسكانهم".

ولفتت زاخاروفا إلى أن هذا القرار ياتي "نظرا للوضع الحالي في مطار كابل وعجز عدد من الدول الغربية عن تنظيم عمليات إجلاء دبلوماسييها وعسكرييها ورعاياها المدنيين ناهيك عن الأفغان الذين تعاونوا معها وعوائلهم".

وأكدت الدبلوماسية أن السفارة الروسية في كابل تواصل عملها بصورة اعتيادية وتعمل على إقامة روابط عملية مع السلطات الجديدة، لاسيما من أجل ضمان أمن الرعايا الروس في البلاد.

وأوضحت أن قائمة المواطنين الروس المسجلين حاليا لدى الدائرة القنصلية في السفارة تضم أسماء نحو 100 شخص معظمهم من أصول أفغانية، مؤكدة أن معظم الطلبات التي تلقتها السفارة في الفترة الأخيرة تخص المساعدة في مغادرة البلاد.

وشددت المتحدثة على أن الحديث لا يدور عن إجلاء موظفي سفارة روسيا أو رعاياها من أفغانستان، موضحة أن العمل جار حاليا بصورة اعتيادية على تسيير عدد من رحلات شارتر خاصة بغية السماح للمواطنين الروس الراغبين في مغادرة أفغانستان بفعل ذلك.

وتابعت: "أكد ممثلون عن "طالبان" للجانب الروسي غياب أي عوائق تحول دون ذلك وقدموا ضمانات أمنية مناسبة".

المصدر: RT