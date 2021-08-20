توجيه تهمة "التهديد باستخدام أسلحة دمار شامل" للأمريكي المعتقل قرب الكابيتول

وجهت محكمة أمريكية تهمتين جنائيتين إلى الرجل الذي تم توقيفه أمام مبنى الكابيتول بواشنطن يوم الخميس بعد أن هدد بتفجير قنبلة على متن شاحنته.

ووجهت المحكمة إلى المدعو فلويد راي روزبيري تهمتي "التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل" و"محاولة استخدام عبوة ناسفة".

إضافة إلى ذلك أمرت القاضية بإجراء فحص طبي للمتهم، لتقييم صحته العقلية بعد أن قال إنه يعجز عن فهم التهم الموجهة إليه لأنه لم يتعاط أدويته.

وأضاف أن ذاكرته "ليست جيدة" وأن زوجته تتمتع بصلاحيات محاميه في ما يتعلق بحالته الصحية، وأنه لا يتذكر تسميات الأدوية التي يتعاطاها.

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يذكر أن الشرطة اعتقلت فلويد راي روزبيري (51 عاما)، المواطن الأمريكي من كارولينا الشمالية، بعد أن هدد بتفجير قنبلة بالقرب من مبنى الكابيتول.

وقد أجرت الشرطة معه حوارا خلال 5 ساعات قبل اعتقاله، وتم إخلاء المباني القريبة من موقع الحادث. ولم يتم العثور على أي عبوات ناسفة بحوزته.

وذكرت زوجته السابقة، كريستال روزبيري، أنها طلقته قبل 8 سنوات، حيث كان يهددها بالعنف وكان يعاني من مختلف الاضطرابات النفسية.

المصدر: "رويترز"