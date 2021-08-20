وزير الدفاع في حكومة غني يعلن طرد "طالبان" من 3 مناطق في بغلان

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية المنهارة، بسم الله محمدي، أن "قوات المقاومة الشعبية" انتزعت السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان شمال البلاد من حركة "طالبان".

وكتب محمدي على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن "قوات المقاومة" استعادت السيطرة على مناطق بل حصار وده صلاح وبنو في بغلان، مضيفا: "المقاومة لا تزال على قيد الحياة".

مقاومت علیه طالبان تروریست بر هر یک ما فرض است #ولسوالی های پل حصار، ده صلاح و بنو در بغلان به تصرف نیروهای مقاومت مردمی درآمده است.

مقاومت هنوز زنده است. — General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 20, 2021

وتأتي هذه التغريدة على خلفية تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن اندلاع اشتباكات بين "طالبان" والسكان المحليين في منطقة اندراب في الولاية، بعد وصول مجموعة من المسلحين إلى المنطقة بهدف مداهمة منازل السكان المحليين.

وحسب النشطاء، تمكن السكان المحليون من قتل سبعة مسلحين وأسر 13 آخرين والاستيلاء على عربتين مزودتين بالرشاشات، وتشهد المنطقة حاليا توسيع رقعة القتال.

المصدر: RT + "سبوتنيك-أفغانستان"