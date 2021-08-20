إسرائيل توافق على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لأشخاص تزيد أعمارهم عن 40 عاما

وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على توصية لجنة خبراء الوزارة التي اقترحت تخفيض العمر الأدنى لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" ضد كورونا من 50 عاما إلى 40 عاما.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للوزارة: "صادق المدير العام لوزارة الصحة، نهمان أش، على توصية لجنة الخبراء حول التلقيح ضد فيروس كورونا بشأن إدخال الجرعة الثالثة من اللقاح للأشخاص البالغين من العمر 40 عاما، وكذلك للعاملين في المؤسسات الطبية والمعلمين ومقدمي الرعاية لكبار السن والنساء الحوامل، بغض النظر عن عمرهم".

وأفادت إذاعة "مكان" الإسرائيلية الرسمية بأن الشبكات الكبيرة من المستشفيات الإسرائيلية قد فتحت موعدا لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" لهذه الفئات من السكان.

وبدأت إسرائيل في 30 يوليو الماضي، في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتم تطعيمهم قبل 5 أشهر بالجرعة الثانية، واعتبارا من 13 أغسطس الجاري تم تخفيض العمر إلى 50 عاما.

المصدر: تاس