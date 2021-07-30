الرئيس الإسرائيلي يتلقى جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة جرعة ثالثة من لقاح مضاد لفيروس كورونا مطلقا حملة تلقيح معزِّز في إسرائيل للأشخاص فوق سن الستين.

وقال هرتسوغ الذي تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح في مستشفى في ضاحية تل أبيب "نبدأ حملة التطعيم المعزِّز".

أطلق رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ حملة الحصول عل الجرعة الثالثة الاستكمالية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى "شيبا" تل هشومير.



وقال رئيس الوزراء بينيت: "من اليوم هناك فريضة جديدة: طعّم والدك ووالدتك ليطول عمرهما". pic.twitter.com/u43VPYFZHe — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 30, 2021

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن مساء أمس الخميس، عن الإطلاق الرسمي لجرعة ثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن هم فوق الستين عاما.

وحث بينيت الإسرائيليين المؤهلين على حجز مواعيد لهم ابتداء من يوم الأحد الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "القناة 12" الإسرائيلية، أن 72 بالمئة من الإسرائيليين فوق سن 60 ينوون تلقي جرعة ثالثة من لقاح (كوفيد-19) عندما تصبح متاحة، بينما أفاد 9 بالمئة منهم أنهم لن يحصلوا عليها، فيما أكد باقي المشاركين أنهم مترددون من تلقيه.

المصدر: "أ ف ب" + "تايمز أوف إسرائيل"