تقرير: نتنياهو يضغط من أجل الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي أن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، يضغط بإلحاح من أجل الحصول على جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا.

وقال الموقع أن نتنياهو الذي كان أول شخص في إسرائيل يحصل على اللقاح، يضغط للحصول على جرعة ثالثة معززة بعد أن اكتشف مؤخرا أن مستوى الأجسام المضادة لفيروس كورونا لديه قد انخفض.

وأشار الموقع إلى أنه التقطت مؤخرا صور لنتنياهو (71 عاما) وهو يرتدي كمامتين في الكنيست.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو التقرير لكنه قال "انخفضت مستويات الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا لدى ملايين الإسرائيليين منذ الجرعة الثانية. هذا هو السبب في أن رئيس الوزراء السابق أمر ودفع مقابل ملايين الجرعات الإضافية من أجل الجرعة الثالثة".

وأضاف: "لهذا السبب هو يدعو منذ أكثر من شهر لإحضار هذه الجرعات إلى إسرائيل. حقيقة أن الحكومة الحالية لم تفعل ذلك حتى الآن هو فشل سيكلف العديد من الأشخاص حياتهم".

بدأت إسرائيل في إعطاء جرعة ثالثة معززة قبل أسبوعين للذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، بما في ذلك الخاضعون لعمليات زراعة أعضاء والمصابون بسرطان الدم.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة أن الذين كانوا أول من تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر" ضد كوفيد هم أكثر عرضة للإصابة الآن، حيث يبدو أن اللقاحات تفقد فاعلية الحماية مع مرور الوقت.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"