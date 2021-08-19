روسيا: لم نصدر تصريحات ترحب بأعمال "طالبان" أو تغير السلطة في أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين الروس لم يصدروا أبدا تصريحات ترحب بتغير السلطة في أفغانستان أو بإجراءات حركة "طالبان" التي بسطت سيطرتها في البلاد.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، ردا على سؤال من صحفي اعتبر فيه أن روسيا "توجه خطابا إيجابيا بشأن (طالبان)": "المسؤولون الروس لم يتحدثوا أبدا بالروح التي تشير إليها. وهم لم يصدروا أبدا أي تصريحات ترحب بتغير السلطة في أفغانستان. ما نقوم به هو تسجيل الواقع، وعدم فعل ذلك سيكون أمرا غريبا".

وأضافت زاخاروفا أن التقديرات الروسية "كانت تخص فقط الأوضاع الموضوعية التي تشكلت في كابل مع بسط طالبان سيطرتها العملية على العاصمة"، وتابعت: "كما أعلنا عن رسائل إيجابية يتم نقلها إلينا من قبل قيادة طالبان حول خططها المتعلقة بمستقبل البلاد. نحن نسجل تصريحاتهم الصادرة في هذا السياق".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان" انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

المصدر: وكالات