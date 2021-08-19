رويترز نقلا عن مسؤول من طالبان: نعمل على تسهيل ممر آمن ليس للأجانب فحسب ولكن للأفغان أيضا

أفاد مسؤول من حركة طالبان بالعمل على تسهيل ممر آمن ليس للأجانب فحسب ولكن للأفغان أيضا، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول في طالبان يوم الخميس إن حركة طالبان الأفغانية "تفي بوعدها" من خلال تقديم دعمها الكامل للقوى الأجنبية في إجلاء مواطنيها من مطار كابول.

وتابع قائلا: "نحن نسهل العبور الآمن ليس فقط للأجانب ولكن أيضا للأفغان.. نحن نمنع أي شكل من أشكال الاشتباك اللفظي العنيف والعنف في المطار بين الأفغان والأجانب وأعضاء طالبان".

ونزل محتجون يلوحون بالأعلام إلى شوارع المزيد من المدن الأفغانية اليوم الخميس مع انتشار المعارضة الشعبية لسيطرة طالبان، وقال شاهد إن عدة أشخاص قتلوا عندما أطلق المسلحون النار على حشد في أسد أباد في الشرق.

إقرأ المزيد

من جهتها دعت منظمات الأمم المتحدة وجماعات إغاثة عالمية اليوم الخميس إلى تقديم المزيد من التمويل للعمليات الإنسانية في أفغانستان وتعهدت بالبقاء فيها ومواصلة توصيل المساعدات.

وحذرت من أن ثمة حاجة لنحو 800 مليون دولار لمواصلة العمل.

المصدر: رويترز