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لافروف: نرحب بدعوة طالبان لإطلاق الحوار السياسي ونشجع الأطراف الأفغانية على تحقيق ذلك

لافروف: ندعم مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 ونؤكد على ضرورة خروج كافة العسكريين الأجانب من ليبيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن البلاد تدعم مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 منوها بضرورة خروج كافة العسكريين الأجانب من ليبيا

وأضاف لافروف ، في افتتاح مفاوضات مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش بحكومة الوفاق الوطني، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في موسكو، "أكدنا دعم روسيا لتلك القرارات التي تتخذ في إطار اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة ، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في اجتماعها قبل خمسة أيام، بما في ذلك ضرورة انسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية بلا استثناء من ليبيا ".

يتبع..

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