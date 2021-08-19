واشنطن.. قراصنة يسخرون من الوضع في أفغانستان بصور بايدن
Reuters
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اخترق قراصنة إنترنت في واشنطن، المنظومة المسؤولة عن عرض محتوى اللوحات الإعلانية الدعائية، ونشروا صورا ساخرة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
حيث قام هؤلاء المتهكمون بتحميل ميمات مع بايدن حول الوضع في أفغانستان، وظهرت على اللوحات الإعلانية صور تعبيرية، بدا في إحداها الرئيس الأمريكي ممسكا بآيس كريم وهو يحملق في مشهد شهير لمروحية عسكرية أمريكية في مطار كابل أثناء عمليات إجلاء الأمريكيين من المدينة.
المصدر: وكالات