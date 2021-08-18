إعصار "فريد" يقترب من نيويورك

يقترب إعصار "فريد" الذي اجتاح صباح اليوم الأربعاء فرجينيا الغربية من ولاية نيويورك، ليعرضها هي الأخرى لخطر فيضانات وانزلاقات أرضية.

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وصباح اليوم أسفر الإعصار عن قطع الكهرباء عن حوالي 25 ألف شخص معظمهم سكان ولايتي فرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية، إضاف إلى إغلاق جزء من طريق عام عابر للولايات في كارولاينا الشمالية لكثرة الانزلاقات الأرضية في المنطقة.

ووردت يوم الثلاثاء تقارير عن حدوث عواصف تورنادو نادمعة عن إعصار "فريد" في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، إضافة إلى قيام السلطات بإجلاء سكان في ولاية تينيسي بسبب خروج عدد من الأنهار المحلية من مجاريها نتيجة الأمطار الغزيرة.

وكان إعصار "فريد" الاستوائي تشكل الأسبوع الماضي بالقرب من جزر بورتوريكو ثم توجه نحو سواحل الولايات المتحدة الأطلسية.

المصدر: "إنترفاكس"