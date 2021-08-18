 
مباشر

إعصار "فريد" يقترب من نيويورك

أخبار العالم

إعصار
Reuters Ricardo Rojas
إعصار "فريد" الاستوائي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r35a

يقترب إعصار "فريد" الذي اجتاح صباح اليوم الأربعاء فرجينيا الغربية من ولاية نيويورك، ليعرضها هي الأخرى لخطر فيضانات وانزلاقات أرضية.

إقرأ المزيد
عاصفة
عاصفة "إلسا" تقترب من شرق كوبا باتجاه فلوريدا

وصباح اليوم أسفر الإعصار عن قطع الكهرباء عن حوالي 25 ألف شخص معظمهم سكان ولايتي فرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية، إضاف إلى إغلاق جزء من طريق عام عابر للولايات في كارولاينا الشمالية لكثرة الانزلاقات الأرضية في المنطقة.

ووردت يوم الثلاثاء تقارير عن حدوث عواصف تورنادو نادمعة عن إعصار "فريد" في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، إضافة إلى قيام السلطات بإجلاء سكان في ولاية تينيسي بسبب خروج عدد من الأنهار المحلية من مجاريها نتيجة الأمطار الغزيرة.

وكان إعصار "فريد" الاستوائي تشكل الأسبوع الماضي بالقرب من جزر بورتوريكو ثم توجه نحو سواحل الولايات المتحدة الأطلسية.

 

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا