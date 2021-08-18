أردوغان: علينا الاستعداد دائما للحرب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "دولة يسعدها أن تتقاسم مع أصدقائها جميع الإمكانيات والقدرات التي طورتها في صناعة الدفاع".

وقال، في كلمة له خلال حفل افتتاح المعرض الدولي الـ15 للصناعات الدفاعية (İDEF’21)، إن "المعرض السابق شارك به 1061 شركة ومندوب، وهذه المرة يشارك في معرضنا 1236 شركة وممثلا.. آمل أن يتجاوز عدد الزوار 76 ألف زائر.. أهنئ مقدما على اتفاقيات التعاون التي سيتم إبرامها هنا".

وأضاف: "تركيا موجودة وستكون موجودة في كل مجال يلبي احتياجات المستقبل، مثل الطائرات بدون طيار والمركبات البحرية والطائرات الحربية بدون طيار وأنظمة الأقمار الصناعية".

وتابع: "الطائرات بدون طيار تعتبر أعلى مستوى وصلنا إليه في منتجات الدفاع البرية والجوية والبحرية.. نحن من بين 3-4 دول في العالم أثبتت نجاحها في هذا المجال.. تركيا وصلت إلى هذه النقطة للتغلب على الصعوبات والحظر المفتوح للموردين العالميين".

وأشار إلى أن "المستوى الذي وصلنا إليه قادنا إلى أهداف عظيمة، فنحن نستثمر في تكنولوجيا ومنتجات المستقبل وننتج مركبات طموحة في المجال الجوي والبري والبحري بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي".

وشدد أردوغان: "أجدادنا لهم قول مأثور: إذا كنت تريد السلام، فيجب عليك أن تكون مستعدا للحرب دائما، وهذا هو أفضل تعبير عن فلسفتنا في صناعة الدفاع في بلادنا".

وختم بالقول: "إذا كانت تركيا ترفع علما في مكان ما، فإن هدفها الوحيد هو توفير السلام والهدوء والاستقرار والأمن والازدهار هناك".

المصدر: "زمان التركية"