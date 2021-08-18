الرئيس الصيني يجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه الإيراني والعراقي

أفاد التلفزيون الصيني، بأن الرئيس، شي جين بينغ، أجرى اليوم الأربعاء، اتصالا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وأشار التلفزيون الصيني إلى أن شي جين بينغ أكد خلال الاتصال أن "الصين ستطور بشكل ثابت العلاقات الودية مع إيران، وأنه ينبغي للجانبين مواصلة دعم بعضهما في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والاهتمامات الرئيسية".

ونقل التلفزيون عن الرئيس الصيني قوله إنه "تحدث بشكل منفصل أيضا مع الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"