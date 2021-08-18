إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

أصيب خمسة أشخاص على الأقل بأعيرة نارية في هجوم مسلح في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وذكر الفرع المحلي لقناة ABC أن المهاجم ترجل من سيارة داكنة اللون مساء الثلاثاء وفتح النار على مجموعة من الأشخاص تقل أعمارهم عن 30 عاما وكانوا يلعبون لعبة الطاولة قرب متجر.

ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفيات المحلية، فيما رفض المصاب الآخر تلقي المساعدة الطبية.

Break:#Video shows massive police presence after shooting incident in Brooklyn, NYC. Suspect has reportedly fled the scene pic.twitter.com/itgirO9vfF — Kamlesh Kumar Ojha🇮🇳 (@Kamlesh_ojha1) August 18, 2021

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وحسب الإعلام المحلي، فإن حالة الجرحى مستقرة ومن المتوقع أن يبقوا على قيد الحياة.

وفر مطلق النار من موقع الحادث بسيارته ولا تزال الشرطة تجري عملية البحث.

وشهدت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة ارتفاعا حادا في حوادث استخدام الأسلحة النارية أدت إلى سقوط قتلى. وفي عام 2020، لقي 43 ألف أمريكي مصرعهم متأثرين بأعيرة نارية.

المصدر: وكالات