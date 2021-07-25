الولايات المتحد ترصد عددا قياسيا أسبوعيا لحوادث إطلاق النار

شهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوع من 17 حتى 23 يوليو عددا قياسيا من حوادث إطلاق النار استمرارا لتصاعد الهجمات المسلحة خلال العامين الماضيين.

وأفادت قناة "NBC" ومنظمة "Gun Violence Archive"، الأحد، برصد 915 إطلاق نار على الأقل من 17 حتى 23 يوليو، بمعدل حدث واحد في كل 12 دقيقة.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 430 شخصا وإصابة 1007 آخرين، علما بأن هذه الحصيلة غير نهائية وقابلة للتغيير.

وبلغ عدد القتلى جراء العنف بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ يناير 2021 نحو 24 ألف شخص، بينهم 800 تحت سن الـ18 عاما، بينما كانت حصيلة ضحايا هذه الحادث في 2020 الماضي 43 ألف شخص، ما يجعل ذلك العام الأكثر دموية في البلاد منذ نحو 20 سنة سابقة على الأقل.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة إلى التعافي من ضربة موجعة مثلتها جائحة فيروس كورونا التي ألحقت البلاد بأضرار اقتصادية كبيرة.

المصدر: وكالات