سفينة حربية روسية تدخل مياه المتوسط

قال المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي، إن السفينة الحربية "نائب الأدميرال كولاكوف"، دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى المجموعة البحرية الروسية.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه: "السفينة الكبيرة المضادة للغواصات نائب الأدميرال كولاكوف، التابعة لأسطول الشمال الروسي، وضمن تنفيذها لرحلة بحرية طويلة، دخلت إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد أن عبرت الليلة الماضية مضيق جبل طارق، وهي تتجه إلى الشرق الآن".

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وأشار المكتب الصحفي، إلى أن السفينة ستتوقف في المستقبل القريب عند نقطة الإرساء في بحر البوران لتجديد إمداداتها.

في 28 يونيو، غادرت هذه السفينة القاعدة الرئيسية لأسطول الشمال في مدينة سيفيرومورسك. وبعد ذلك شاركت في العرض البحري الرئيسي بمناسبة يوم البحرية، ومن ثم شاركت في تدريب للسفن الروسي في المحيط الأطلسي.

المصدر: نوفوستي