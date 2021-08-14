سفن من أسطول بحر قزوين الروسي تتوجه إلى إيران

قال مصدر في الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية، إن أطقم سفينتي المدفعية الصغيرة "ماخاتشكالا" و "أستراخان" التابعتين لأسطول بحر قزوين، توجهت إلى ميناء بندر أنزلي بإيران.

وذكر المصدر، للصحفيين اليوم، أن هدف الزيارة هو المشاركة في مسابقة "كأس البحر" التي ستقام هناك.

وأضاف المصدر: "غادرت السفينتان الحربيتان قاعدتهما في جمهورية داغستان، وتوجهتا إلى ميناء بندر أنزالي (إيران) للمشاركة في مسابقة كأس البحر للألعاب العسكرية الدولية 2021 ".

ونوه المصدر، بأن سفينة "ماخاتشكالا" بالذات ستثمل أسطول قزوين في المسابقات، أما سفينة "أستراخان"، فستلعب دور الاحتياطي خلال ذلك.

وسيتنافس طاقم السفينة الروسية خلال ذلك، مع أطقم سفن الدول المشاركة الأخرى، وذلك في العديد المباريات والمسابقات، وسينفذ الطاقم الروسي عمليات رمي قتالية من بطاريات المدفعية مستهدفا أهدافا على شكل سفن عائمة وكذلك بعض الأهداف الجوية.

وستتنافس السفن المشاركة التي تصل إزاحتها إلى ألف طن، كذلك في استخدام الأسلحة، وصمود السفينة في البحر، وفي استعراض المهارات البحرية وتنفيذ عمليات الإنقاذ. وستجري المنافسات بين السفن المشاركة في كأس البحر في الفترة من 25 أغسطس إلى 4 سبتمبر، في القاعدة البحرية الإيرانية.

المصدر: تاس