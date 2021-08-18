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منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية من كورونا

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منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية من كورونا
Reuters KYODO Kyodo
مواطنون في كوريا الشمالية يضعون الكمامات
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كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية لغاية الآن".

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وأظهر التقرير أن كوريا الشمالية أجرت الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 ساكنا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية، ما يرفع العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا إلى 35947، دون الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن.

في سياق متصل، كان من المفترض أن تتلقى كوريا الشمالية 1992000 جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا عبر نظام شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المشترك الدولي "كوفاكس"، في حين أن إمدادات اللقاحات لم تبدأ بعد.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي منحت مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إعفاء مشروع الدعم الصحي لكوريا الشمالية من العقوبات لمدة سنة إضافية.

المصدر: "يونهاب"

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