الحرس الثوري الإيراني: واشنطن أخرجت قواتها من أفغانستان بفضيحة

اعتبر نائب مساعد الشؤون التنسيقية في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي، أن "الولايات المتحدة أخرجت قواتها بفضيحة، والمرتزقة الذين تعاملوا معها بقوا معلقين بين السماء والأرض".

وأشار في تعليقه على الأحداث في أفغانستان، إلى أن "الانتصار يعتمد على الإرادات الصلبة في الميدان"، مشيدا بـ"انتصار طالبان وسيطرتها على البلاد".

وقال: "هذه الأحداث وهزيمة الولايات المتحدة وهروبها لا تتطلب تحليلا معقدا، مع الفهم الصحيح للمشهد الحالي في أفغانستان، تدرك أن الوقوف في وجه القوى العظمى أن نتيجته هزيمة المحتلين، والذي يتم بإرادة قوية".

وأضاف: "بالرغم من الروايات الأمريكية، أثبت الحدث مرة أخرى أنه إذا لم تخاف الدول المضطهدة من مواجهة المتعجرفين، فيمكنها هزيمة العدو خالي الوفاض. وطرده".

ووصف سردار نقدي ما حصل للجيش الأفغاني بأنه "درس للدول التي عهدت بتدريب وتنظيم جيشها إلى الولايات المتحدة"، مضيفا "نتيجة تسليم دولة ما جيشها إلى الولايات المتحدة لن تكون أكثر من مجرد جيش غير كفؤ وضعيف".

وتابع: "الأحداث في أفغانستان درس كبير للأوروبيين، يجب أن يعلموا أيضا أن اتباع الولايات المتحدة لن يجلب سوى الإذلال".

المصدر: RT + وكالات