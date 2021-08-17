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"فرانس برس": "طالبان" تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين

أخبار العالم

Reuters Stringer .
عناصر من حركة "طالبان"
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أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين، وحثت على "العودة إلى العمل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وجاء ذلك بعد دخول "طالبان"، المحظورة في روسيا، العاصمة الأفغانية في أعقاب انهيار الحكومة ومغادرة رئيس البلاد أشرف غني للقصر الرئاسي إلى خارج البلاد، ليضع مقاتلو "طالبان" عقب ذلك أيديهم على القصر، ويسيطروا على العاصمة.

كما كانت "طالبان" قد أعلنت عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

المصدر: RT + "فرانس برس"

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