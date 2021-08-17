خارجية روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان كان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن ما يجري في أفغانستان واستيلاء طالبان على كابل، كان نتيجة طبيعية، على خلفية سحب قوات الناتو ووحدات الجيش الأمريكي من هناك.

وأضاف غروشكو: "يوغوسلافيا وليبيا، والآن أفغانستان. هل يمكن أن تكون التوقعات مختلفة؟ ... لقد تم إنفاق تريليون من الدولارات وتحولت لهباء منثور".

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وأشار غروشكو إلى أنهم تحدثوا في الناتو على مدى 20 عاما، عن صلابة وقوة "التلاحم عبر الأطلسي ومراعاة رأي كل عضو في الحلف: قدمنا إلى هنا معا، ونرحل معا. ها هي واشنطن قالت كفى، وعلى الفور ظهر كل التضامن عبر الأطلسي على حقيقته".

المصدر: نوفوستي