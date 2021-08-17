حرائق كاليفورنيا تأكل الأخضر واليابس (فيديو)

أتت الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على مليون فدان (405 آلاف هكتار)، في ظاهرة غير مسبوقة لمثل هذه الفترة من العام.

ويستعد رجال الإطفاء في الولايات المتحدة لمواجهة مزيد من الحرائق هذا الأسبوع.

ويكافح رجال الإطفاء لإخماد 10 حرائق كبرى بينها حريق ديكسي ثاني أكبر حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، الذي أحرق نحو 570 ألف فدان ودمر أكثر من ألف مبنى.

وتم حتى الاثنين احتواء 31% من حريق ديكسي الذي ربما يكون قد اندلع بسبب إحدى الآلات التابعة لشركة "بي جي آند اي" (باسيفيك غاز أند إلكتريك) العملاقة للطاقة.

المصدر: وكالات