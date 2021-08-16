جنرال ألماني: أولى طائرات الإجلاء الألمانية لم تتمكن من الهبوط في مطار كابل وتم تحويلها إلى طشقند

أعلن الجنرال الألماني ماركوس لاوبنتال أن أولى الطائرات الثلاث التي أرسلتها برلين إلى أفغانستان لإجلاء المواطنين الألمان من هناك، لم تستطع الهبوط في مطار كابل.

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وفي تصريحات لقناة ZDF التلفزيونية الألمانية قال إن طائرة A400M حامت لأكثر من ساعة فوق كابل قبل تغيير مسارها إلى العاصمة الأزبكستانية طشقند.

وفي وقت سابق من اليوم كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابل، نظرا لاحتشاد الأفغان على المدرج طلبا للرحيل على متن الطائرات المغادرة.

المصدر: "رويترز"