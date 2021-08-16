 
مباشر

جنرال ألماني: أولى طائرات الإجلاء الألمانية لم تتمكن من الهبوط في مطار كابل وتم تحويلها إلى طشقند

أخبار العالم

جنرال ألماني: أولى طائرات الإجلاء الألمانية لم تتمكن من الهبوط في مطار كابل وتم تحويلها إلى طشقند
YouTube
الجنرال الألماني ماركوس لاوبنتال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2ki

أعلن الجنرال الألماني ماركوس لاوبنتال أن أولى الطائرات الثلاث التي أرسلتها برلين إلى أفغانستان لإجلاء المواطنين الألمان من هناك، لم تستطع الهبوط في مطار كابل.

إقرأ المزيد
ألمانيا: توقف الإجلاء من مطار كابل بسبب سد المدرج من قبل راغبين في مغادرة البلاد
ألمانيا: توقف الإجلاء من مطار كابل بسبب سد المدرج من قبل راغبين في مغادرة البلاد

وفي تصريحات لقناة ZDF التلفزيونية الألمانية قال إن طائرة A400M حامت لأكثر من ساعة فوق كابل قبل تغيير مسارها إلى العاصمة الأزبكستانية طشقند.

وفي وقت سابق من اليوم كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابل، نظرا لاحتشاد الأفغان على المدرج طلبا للرحيل على متن الطائرات المغادرة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا