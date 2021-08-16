اليونان.. إخلاء ثلاث قرى قرب أثينا مع استمرار حرائق الغابات

اشتدت حرائق الغابات في محيط العاصمة اليونانية أثينا اليوم الاثنين متأثرة بهبوب رياح قوية وجافة، ما دفع السلطات إلى إخلاء ثلاث قرى من سكانها.

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واندلعت أكثر من 500 حريق في الأسابيع الأخيرة في أنحاء اليونان التي شهدت ودول أخرى في حوض المتوسط وبينها تركيا وتونس أعلى درجات الحرارة منذ عشرات السنين.

وحاول 91 رجل إطفاء على الأقل تساعدهم 6 طائرات و6 حوامات احتواء الحريق الذي اندلع في منطقة قليلة النبات وامتد إلى أشجار الصنوبر، حيث صدرت الأوامر بإخلاء القرى المذكورة.

وقالت السلطات إن حريقا آخر اندلع في منطقة غابات قرب قرية فيليا شمال العاصمة بالقرب من معسكر صيفي للأطفال وتم إرسال خمس طائرات هليكوبتر و5 طائرات إطفاء إلى مكان الحريق.

واندلعت أكثر من 500 حريق في الأسابيع الأخيرة في أنحاء اليونان التي شهدت ودول أخرى في حوض المتوسط وبينها تركيا وتونس أعلى درجات الحرارة منذ عشرات السنين.

المصدر: رويترز