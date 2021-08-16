حزب "الوطن" اليساري التركي يشيد بـ"طالبان"

ذكر موقع صحيفة "زمان التركية" أن حزب "الوطن" اليساري في تركيا أشاد بحركة "طالبان" الأفغانية "في ضوء سيطرتها على العاصمة كابل".

وقالت إن الأمين العام للحزب أوزجور بورصالي أشاد علنا بالحركة، ونشر فيديو على "تويتر" قال فيه: "حركة طالبان على وشك الوصول إلى هدفها النهائي في كفاحها المسلح ضد الإمبريالية الأمريكية والمتعاونين معها".

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وحظي موقف بورصالي هذا بتأييد واسع من الموالين للحزب، حيث قال أحد النشطاء إن انتصارات الدول المضطهدة لا تخيف الولايات المتحدة فحسب، بل تخيف أيضا أتباعها، مشيرا إلى أن المستقبل سينشأ بانتصارات وتضامن الأمم المضطهدة ضد الإمبريالية.

كما أيده مدون آخر قائلا: "الذين يعارضون طالبان يقصدون قبولهم بالحكم الأمريكي في أفغانستان، وأولئك الذين يعارضون طالبان الدولة المضطهدة التي انضمت إلى الجبهة الأوراسية، يريدون تسليم أفغانستان للإمبريالية".

المصدر: "زمان التركية"