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شائعة قتلت الأفغان في كابل

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شائعة قتلت الأفغان في كابل
RT
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قالت مصادر محلية في العاصمة الأفغانية كابل إن إشاعة أطلقها مجهولون وانتشرت كالنار في الهشيم تسببت بمقتل عشرات الأفغان الذين اندفعوا على المطار وقضوا تدافعا أو سقوطا من الطائرة.

والإشاعة الكاذبة بحسب المصادر المحلية التي أخبرت RT، نصت على أن كل من يصل للمطار سوف تساعده الوفود الغربية (الأمريكية، الفرنسية، البريطانية، الخ) وتصطحبه معها على متن طائرات جاءت خصيصا لذلك، حتى لو لم يكن يمتلك أوراقا رسمية.

وانطلق آلاف المواطنين الأفغان إلى المطار وحصلت فوضى كبيرة، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق مجموعات الناس التي انتشرت على المدرج، كما أن عددا من الأفغان فقد حياته بعد وقوعه من على متن طائرة عسكرية أمريكية تعلق بعجلاتها أثناء عملية الإقلاع.

المصدر: RT

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