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ميركل: يتعين على ألمانيا إجلاء 10 آلاف شخص من أفغانستان

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ميركل: يتعين على ألمانيا إجلاء 10 آلاف شخص من أفغانستان
Reuters
مطار كابل
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نقلت مصادر حزبية عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قولها لزملائها في الحزب اليوم الاثنين إن ألمانيا قد تحتاج لإجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف شخص من أفغانستان.

ويشمل هذا العدد 2500 من موظفي الدعم الأفغان علاوة على نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومحامين وآخرين ترى الحكومة أنهم معرضون للخطر إذا لم يغادروا البلاد بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابل.

وذكرت ميركل أن ألمانيا ستتعاون مع بلدان متاخمة لأفغانستان لدعم الفارين من البلاد بعد إحكام حركة "طالبان" سيطرتها عليها بالاستلاء على العاصمة كابل أمس الأحد.

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ونسبت المصادر الحزبية إلي ميركل قولها: "سيشغلنا هذا الأمر لفترة طويلة جدا".

وفي وقت سابق اليوم قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابل في الوقت الحالي لأن أناسا، يحاولون يائسين مغادرة البلاد، يسدون المدرج.

وذكر أن 40 من موظفي السفارة الألمانية نقلوا جوا إلى الدوحة الليلة الماضية، مضيفا أن فريقا صغيرا يضم أقل من عشرة أشخاص سيبقى في مطار كابل لتنسيق عملية الإجلاء.

المصدر: "رويترز"

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