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صورة.. رحلات الطيران تبتعد عن أجواء أفغانستان

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صورة.. رحلات الطيران تبتعد عن أجواء أفغانستان
Reuters
فوضى عارمة في مطار كابل
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أظهرت لقطات من خدمة "فلايت رادار 24" التي ترصد حركة الطيران في العالم، ابتعاد رحلات الطيران عن العاصمة الأفغانية كابل، عقب يوم من سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

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وأوضح الموقع من خلال خريطة حية، عدم وجود طائرات في سماء أفغانستان بشكل عام، سوى طائرة واحدة فوق العاصمة، فيما ابتعدت الطائرات الأخرى عن المجال الجوي للبلاد.

صورة.. رحلات الطيران تبتعد عن أجواء أفغانستان

ويأتي ذلك، بينما تسعى البعثات الدبلوماسية إلى إجلاء دبلوماسييها من البلاد عبر مطار كابل، الذي شهد فوضى عارمة إثر توجه آلاف المواطنين الأفغان إليه، في محاولة للفرار من البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة، اعتلاء شباب أفغان سلالم طائرة لدخولها.

وأطلقلت القوات الأمريكية النيران لإجبار المواطنين على التراجع عن مدرجات الطائرات، وتحدثت وسائل إعلام عن مقتل عدد من الأشخاص.

المصدر: RT

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