الخارجية الروسية: لدينا خطة "ب" في أفغانستان

أعلن ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير الدائرة الآسيوية الثانية بالخارجية الروسية، أنه تتوفر لدى موسكو خطة احتياطية للعمل في أفغانستان.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال كابولوف: "لدينا دائما خطة "ب" في رؤوسنا وقلوبنا، لكننا لا نتسرع أبدا في الاندفاع من جانب إلى آخر، ونعمل حاليا اعتمادا على خطة "أ".

ولم يقدم الدبلوماسي أي تفاصيل حول خطة "ب".

وأضاف أن روسيا وشركاءها لم يتوقعوا مثل هذا التطور السريع للأحداث في أفغانستان، رغم أنهم كانوا تتنبأوا بأن تلعب حركة طالبان الدور المركزي فيها. وأشار إلى أن مسؤولية ذلك تتحملها واشنطن في الأصل.

المصدر: نوفوستي