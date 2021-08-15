وسائل إعلام أفغانية: سماع دوي انفجارات في كابل
Reuters STRINGER
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ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن عدة انفجارات سمعت في العاصمة كابل وسط استمرار حالة من الغموض في أعقاب دخول حركة طالبان المدينة والرحيل المفاجئ للرئيس أشرف غني عن البلاد.
وقالت القناة "الإخبارية" الأولى إن "دوي انفجارات سمع في العاصمة"، في حين قال سكان حي ماكروريان وسط المدينة إنهم "سمعوا دوي انفجارين متوسطي الشدة".
وأفاد شهود عيان في المدينة بأن "الأجواء هادئة بوجه عام، لكن نقاط التفتيش التابعة للشرطة باتت خالية من عناصرها بعد أن تم حل قوات الأمن".
المصدر: "رويترز"