موسكو: واثقون من أن علاقاتنا مع القيادة الأفغانية الجديدة ستكون ودية

أعرب ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان عن تفاؤل موسكو بالعلاقات بين روسيا وأفغانستان بعد تغيير السلطة في هذا البلد.

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وفي تصريحات صحفية قال كابولوف ردا على سؤال عما إذا كان يأمل في إقامة علاقات جيدة بين موسكو وأفغانستان: "ليس هذا أملي فقط، بل أنا واثق من ذلك. سوف نبني علاقاتنا استنادا إلى رصيد من نتائج عملنا خلال السنوات الأخيرة".

وكشف أنه سيتحدث غدا الاثنين مع الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" ومقره الدوحة.

وقال: "الآن سنتحدث مع الملا برادر وهو لا يزال في الدوحة، وسوف نتابع التطورات لاحقا".

وأشار كابولوف إلى أن روسيا تحافظ على "علاقات جيدة" مع الحكومة الأفغانية التي غادرت البلاد وحركة "طالبان" على حد سواء، مضيفا: "لذلك فإننا غير قلقين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد كابولوف استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية أفغانية، لافتا إلى أن روسيا لا تستعجل في الاعتراف بشرعية أي سلطة تنبثق عن حركة "طالبان".

المصدر: "تاس" + "إنترفاكس"