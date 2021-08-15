السفارة الأمريكية تؤكد الأنباء عن حريق في مطار كابل بعد نقل طاقمها إليه

أكدت السفارة الأمريكية في أفغانستان صحة الأنباء عن اندلاع حريق في مطار كابل، الذي تم نقل طاقمها إليه على خلفية دخول قوات "طالبان" العاصمة.

وذكرت السفارة الأمريكية في إنذار أمني أصدرته اليوم الأحد: "الوضع الأمني في كابل يتغير بشكل متواتر، وخاصة في المطار. هناك تقارير عن اندلاع حريق في المطار، ولذلك نوصي الأمريكيين بالتزام أماكنهم".

وجاء هذا الإنذار بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من اليوم نقل طاقم السفارة الأمريكية في كابل إلى مطار المدينة، على خلفية دخول قوات حركة "طالبان" إليها.

المصدر: RT