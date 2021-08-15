وسائل إعلام: إجلاء سفير الولايات المتحدة في أفغانستان إلى مطار كابل

أفادت قناة CBS الأمريكية بأن سفير الولايات المتحدة في أفغانستان روس ويلسون تم إجلاؤه من مقر البعثة الدبلوماسية ونقله إلى مطار كابل.

وكتبت صحفية CBS على صفحتها في "تويتر": "سفير الولايات المتحدة غادر السفارة في كابل وهو الآن والعلم الأمريكي في المطار".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن مطار كابل اختير لإقامة الدبلوماسيين الأمريكيين على خلفية استمرار تقدم مسلحي حركة "طالبان".

المصدر: "نوفوستي"