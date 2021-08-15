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وسائل إعلام: مسلحو "طالبان" يدخلون القصر الرئاسي في كابل

الناتو يعتزم الإبقاء على وجوده الدبلوماسي في كابل رغم تقدم "طالبان"

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الناتو يعتزم الإبقاء على وجوده الدبلوماسي في كابل رغم تقدم
Reuters Omar Sobhani
مروحية تابعة لقوات حلف الناتو في سماء كابل (صورة أرشيفية)
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قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي اليوم الأحد إن الحلف سيبقي على وجوده الدبلوماسي في كابل، وسيساعد في استمرار تشغيل مطار المدينة، مع دخول مقاتلي "طالبان" العاصمة الأفغانية.

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وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة " لرويترز ": "حلف شمال الأطلسي يقيم باستمرار التطورات في أفغانستان".

وتابع قائلا "أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية، ونحن نواصل التكيف حسب الضرورة. ندعم الجهود الأفغانية لإيجاد حل سياسي للصراع، وهو أمر بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

المصدر: "رويترز"

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