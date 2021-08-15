اندلاع حريق في منطقة القدس
RT
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يعمل رجال الإطفاء في منطقة القدس حاليا على إخماد حريق اندلع بالقرب من قرية بيت مئير الزراعية بسبب مخاوف من أن يصل الحريق إلى المنازل التي تم اخلاؤها.
وكان الحريق يتحرك بسرعة بسبب الرياح القوية. وتعمل ثماني طائرات إطفاء في الموقع وتسقط مثبطات اللهب بالقرب من الخط الأول من المنازل من أجل احتواء الحريق.
وهناك فرق إضافية من جميع أنحاء المحافظة في طريقها إلى مكان الحادث، وكذا مساعدات عبر المناطق وفرق من المناطق المجاورة في طريقها أيضا إلى هناك، دون ورود معلومات عن تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.
المصدر: RT