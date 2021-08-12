 
مباشر

مراسلتنا: محاولات لإطفاء حريق ضخم في كريات شمونة وإخلاء السكان من منازلهم (فيديو)

أخبار العالم

مراسلتنا: محاولات لإطفاء حريق ضخم في كريات شمونة وإخلاء السكان من منازلهم (فيديو)
Reuters
محاولات لإطفاء حريق ضخم في كريات شمونة وإخلاء السكان من منازلهم (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1gg

أفادت مراسلتنا في القدس مساء يوم الخميس، بأن الدفاع المدني يعمل على إطفاء حريق ضخم في كريات شمونة شمال إسرائيل وإخلاء السكان من منازلهم.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن حريقا اندلع يوم الخميس في مدينة كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود اللبنانية، وسط موجة حر واسعة النطاق مستمرة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأضافت أنه تم إخلاء عدة الشوارع وطلب من المتساكنين البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ لمنع استنشاق الدخان.

وأشارت إلى أن طائرات إطفاء الحرائق وصلت إلى الموقع لإخماد ألسنة اللهب.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا