مراسلتنا: محاولات لإطفاء حريق ضخم في كريات شمونة وإخلاء السكان من منازلهم (فيديو)

أفادت مراسلتنا في القدس مساء يوم الخميس، بأن الدفاع المدني يعمل على إطفاء حريق ضخم في كريات شمونة شمال إسرائيل وإخلاء السكان من منازلهم.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن حريقا اندلع يوم الخميس في مدينة كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود اللبنانية، وسط موجة حر واسعة النطاق مستمرة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأضافت أنه تم إخلاء عدة الشوارع وطلب من المتساكنين البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ لمنع استنشاق الدخان.

وأشارت إلى أن طائرات إطفاء الحرائق وصلت إلى الموقع لإخماد ألسنة اللهب.

מטוס כיבוי מעל השריפה ברכס רמים, קרית שמונה pic.twitter.com/9nUBB4Y6My — נריה זקס (@neriya_zax) August 12, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية