مفاوض: وفد حكومي أفغاني سيلتقي ممثلي "طالبان" في قطر
Reuters IBRAHEEM AL OMARI
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قال مفاوض حكومي أفغاني إن وفدا تابعا للحكومة الأفغانية ويضم المسؤول البارز عبد الله عبد الله سيتوجه إلى قطر اليوم الأحد للقاء ممثلين عن حركة "طالبان".
وأكد فوزي كوفي، وهو عضو في فريق تفاوض كابل، لوكالة "رويترز" أن الوفد سيلتقي مع "طالبان" في قطر بعد دخول مقاتلي الحركة العاصمة الأفغانية في وقت سابق.
وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن أعضاء الوفد الأفغاني وممثلي "طالبان" سيناقشون تسليم السلطة، مضيفا أن مسؤولين أمريكيين سيشاركون أيضا.
المصدر: "رويترز"