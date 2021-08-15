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مفاوض: وفد حكومي أفغاني سيلتقي ممثلي "طالبان" في قطر

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مفاوض: وفد حكومي أفغاني سيلتقي ممثلي
Reuters IBRAHEEM AL OMARI
كبير مفاوضي الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله في الدوحة خلال إحدى جولات المفاوضات مع "طالبان" (صورة أرشيفية)
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قال مفاوض حكومي أفغاني إن وفدا تابعا للحكومة الأفغانية ويضم المسؤول البارز عبد الله عبد الله سيتوجه إلى قطر اليوم الأحد للقاء ممثلين عن حركة "طالبان".

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وأكد فوزي كوفي، وهو عضو في فريق تفاوض كابل، لوكالة "رويترز" أن الوفد سيلتقي مع "طالبان" في قطر بعد دخول مقاتلي الحركة العاصمة الأفغانية في وقت سابق.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن أعضاء الوفد الأفغاني وممثلي "طالبان" سيناقشون تسليم السلطة، مضيفا أن مسؤولين أمريكيين سيشاركون أيضا.

المصدر: "رويترز"

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