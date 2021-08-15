تقرير: واشنطن وإدارة غني تطلبان من "طالبان" مهلة لتشكيل حكومة انتقالية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الولايات المتحدة وحكومة أفغانستان طلبتا من حركة "طالبان" مهلة لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أفغاني رفيع المستوى تأكيده أن الرئيس أشرف غني عقد اليوم الأحد اجتماعا في السفارة الأمريكية في كابل مع مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في وقت دخل فيه مسلحو "طالبان" إلى مشارف العاصمة.

وتابع مصدر الصحيفة أن الحكومتين الأمريكية والأفغانية "طلبتا على حد سواء من "طالبان" الانتظار لأسبوعين حتى تشكيل حكومة انتقالية"، مضيفا: "لا أعتقد أن "طالبان" ستقبل هذا الاقتراح.

ويأتي ذلك على خلفية ورود تقارير عن إرسال "طالبان" وفدا إلى القصر الرئاسي في كابل اليوم بهدف التفاوض على تسليم السلطة في البلاد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في القصر الرئاسي تأكيده أن ممثلي "طالبان" خلال المحادثات أعلنوا أن الحركة لن تقبل بحكم غني، والتفاوض جار على تسليم الحكم إليها من الزعماء الآخرين أيضا، منهم الرئيس السابق حامد كرزاي.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + "نوفوستي"