بعدما أغلقت مروحيات أمريكية مدرج مطار كابل أمامهما.. طائرتا ركاب باكستانيتان تقلعان إلى إسلام آباد

أفاد موقع "غيو نيوز" الباكستاني اليوم الأحد أنه تم السماح لطائرتين من الخطوط الجوية الباكستانية كانتا عالقتين في مطار كابل وعلى متنهما 499 راكبا بالإقلاع باتجاه إسلام آباد.

وأوضحت القناة أن الحديث يدور عن طائرتين إحداهما "بوينغ 777" وعلى متنها 329 راكبا، والثانية "إيرباص A-320" مع 170 راكبا على متنها، مضيفة أن بين الركاب دبلوماسيين من باكستان ودول أخرى.

في وقت سابق، لم يسمح للطائرين باستخدام المدرج للإقلاع حيث قام الجيش الأمريكي بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين.

وقالت مصادر بمطار كابل لـ''غيو نيوز'' إن مروحيتين تابعتين للجيش الأمريكي كانتا تغلقان المدرج خلال الساعات القليلة الماضية، بينما هبطت أربع طائرات شحن من طراز "سي –130" تابعة للجيش الأمريكي لإجلاء دبلوماسيين أمريكيين.

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وشوهدت عدة سيارات تابعة للسفارة الأمريكية تدخل المطار.

وقالت المصادر إن جهاز المراقبة الجوية في مطار كابل "لا يتحكم في ما يحدث" وإن "العسكريين الأمريكيين هم من يسيطر على كل الحركة الجوية".

وحسب المصادر فإن طائرتين تابعتين لشركة طيران الإمارات وأخرى تابعة لشركة طيران الهند كانت ترغب في الهبوط، وطافت حول المطار لمدة ساعة، قبل أن تعود أدراجها دون أن تهبط.

ووفقا للخطوط الجوية الباكستانية، فإنه سيتم تشغيل ثلاث رحلات جوية بين إسلام آباد وكابل غدا أيضا، نظرا لوجود عدد كبير من الباكستانيين ومواطني الدول الأخرى الذين يتطلعون إلى مغادرة كابل.

المصدر: Geo News