السويد والهند تجليان موظفي سفارتيهما من كابل

أجلت السفارة السويدية موظفيها من العاصمة الأفغانية اليوم الأحد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها تعمل بسرعة نحو إخلاء موظفي سفارتها في كابل.

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وقال مسؤول في وزارة الخارجية في نيودلهي إن السفارة الهندية لن تغلق في كابل ولكن المسؤولين يعملون بسرعة نحو خطة الإخلاء.

وبدأ مقاتلو حركة طالبان دخول كابل اليوم بعد سيطرتهم على كل المدن الكبرى ما عدا العاصمة.

وطلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من القوات الحكومية "ضبط القانون والنظام" في العاصمة، على خلفية أنباء عن استقالته من منصبه.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية، منهم عدد من مستشاري غني، وصلوا إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم من البلاد.

المصدر: رويترز