 
مباشر
عاجل
أردوغان: تقع على عاتق باكستان واجبات حيوية لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان

وسط أنباء عن استقالته.. غني يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن في كابل

أخبار العالم

وسط أنباء عن استقالته.. غني يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن في كابل
Reuters Ken Cedeno
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r25p

طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من القوات الحكومية "ضبط القانون والنظام" في العاصمة كابل، على خلفية أنباء عن استقالته من منصبه.

وجاء هذا الطلب في مكالمة أجراها غني اليوم الأحد مع موظفي الأجهزة الأمنية بشأن ضمان أمن سكان كابل، ونشرت الرئاسة الأفغانية تسجيل هذا الاتصال على حسابها في "تويتر".

في غضون ذلك، تتحدث تقارير إعلامية أن غني سيقدم استقالته اليوم، على خلفية دخول مسلحي حركة "طالبان" إلى مشارف كابل وإطلاق محادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية، منهم عدد من مستشاري غني، وصلوا إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم من البلاد.

المصدر: RT + "سي إن إن" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا