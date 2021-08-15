وسط أنباء عن استقالته.. غني يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن في كابل

طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من القوات الحكومية "ضبط القانون والنظام" في العاصمة كابل، على خلفية أنباء عن استقالته من منصبه.

وجاء هذا الطلب في مكالمة أجراها غني اليوم الأحد مع موظفي الأجهزة الأمنية بشأن ضمان أمن سكان كابل، ونشرت الرئاسة الأفغانية تسجيل هذا الاتصال على حسابها في "تويتر".

د کابل ښاریانو د امنیت په تړاو له امنیتي مسوولینو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوررئیس محمد اشرف غني ټلیفوني خبرې

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صحبت تیلفونی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مسوولین امنیتی در مورد تامین امنیت شهروندان کابل pic.twitter.com/LZ1DJAWqBT — ارگ (@ARG_AFG) August 15, 2021

في غضون ذلك، تتحدث تقارير إعلامية أن غني سيقدم استقالته اليوم، على خلفية دخول مسلحي حركة "طالبان" إلى مشارف كابل وإطلاق محادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية، منهم عدد من مستشاري غني، وصلوا إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم من البلاد.

المصدر: RT + "سي إن إن" + وكالات