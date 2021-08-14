هايتي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 227 قتيلا (فيديو)

أعلنت إدارة الدفاع المدني في هايتي عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 227 قتيلا ومئات المفقودين والجرحى.

وجاء في بيان الإدارة: "ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 227 قتيلا بينهم 158 في الجنوب ومئات الجرحى والمفقودين".

وأضاف: "ساعدت الإجراءات الأولية التي اتخذها رجال الإنقاذ المحترفون والسكان على انتشال العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض، فيما تواصل المستشفيات استقبال الجرحى".

من جهته، أعرب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري على "تويتر" عن تعازيه لـ"أسر ضحايا الزلزال العنيف الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية في عدد من مناطق البلاد".

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Port-au-Prince, le samedi 14 août 2021.- Après un survol de la presqu’île du sud touchée par le séisme et une évaluation partielle de la situation, le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, accompagné de l'équipe gouvernementale,… 1/2 pic.twitter.com/LIeujIHbd3 — Primature de la République d’Haïti (@PrimatureHT) August 14, 2021

وأشار إلى أن "أضرارا فادحة" وقعت جراء الزلزال بأقاليم الجنوب وغراند آنس ونيبيس، وأنه وجه الفريق الحكومي باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.

ولفت إلى أنه سيتوجه إلى المناطق المتضررة، داعيا المواطنين إلى "التضامن والوحدة في مواجهة الوضع المأساوي الحالي".

وجاءت تصريحاته على خلفية إصدار هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الحكومية (USGS) إنذارا أحمر، أكدت فيه أن "هناك مخاوف من سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال في هايتي".

وشهدت هايتي عام 2010 زلزالا مدمرا أودى حسب بعض التقارير بحياة 316 ألف شخص.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات