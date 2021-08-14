سلطات هايتي: 29 قتيلا على الأقل وأضرار "فادحة" جراء الزلزال الأخير

أعلنت إدارة الدفاع المدني في هايتي أن 29 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء زلزال مدمر ضرب البلاد اليوم السبت.

في غضون ذلك، أعرب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري على حسابه في "تويتر" عن تعازيه لـ"أسر ضحايا هذا الزلزال العنيف الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية في عدد من مناطق البلاد".

Je présente mes sympathies aux parents des victimes de ce violent séisme qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines et matérielles au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. #Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021

وأشار إلى أن "أضرارا فادحة" وقعت جراء الزلزال بأقاليم الجنوب وغراند آنس ونيبيس، وأنه وجه الفريق الحكومي باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.

ولفت إلى أنه يتوجه الآن إلى المناطق المتضررة، داعيا المواطنين إلى "التضامن والوحدة في مواجهة الوضع الدراماتيكي الحالي".

وجاءت هذه التغريدات على خلفية إصدار هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الحكومية (USGS) إنذارا أحمر أكدت فيه أن هناك مخاوف من سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال في هايتي.

وكانت هايتي قد شهدت عام 2010 زلزالا مدمرا أودى حسب بعض التقارير بحياة 316 ألف شخص.

المصدر: RT + "نوفوستي"