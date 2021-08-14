إيطاليا تسجل 34 وفاة و7188 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 34 وفاة و7188 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 128413، فيما عدد الإصابات 4.435 مليون.

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وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 45 وفاة و7409 إصابات بالفيروس.

وحصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا هي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا والثامنة على مستوى العالم.

المصدر: "رويترز"